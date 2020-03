Satira, la prima pagina de LOR’A del 24/03/2020

La prima pagina de LOR’A – Quotidiano irriverente.

Sono passate due settimane dall’emanazione del nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il Coronavirus, e sui social continua a spopolare l’hashtag #restaacasa, che invita tutti i cittadini a rispettare le indicazioni e rimanere nelle proprie abitazioni per cercare di limitare il più possibile la diffusione del Covid-19. Tantissimi VIP appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica e dello sport stanno cercando di intrattenere tutti gli italiani rimasti a casa con diretta su Instagram, al fine di rendere meno dura questo lungo periodo di auto isolamento.

Satira, la prima pagina de LOR’A del 21/03/2020

Tra le tante pagine Facebook che hanno sposato l’iniziativa c’è anche quella satirica de LOR’A che ogni giorno pubblica la propria, finta, prima pagina incentrata su quanto accade in Sicilia e in particolare a Palermo, prendendo in giro personaggi politici, dello spettacolo e dell’attualità.

Questi i titoli dell’edizione odierna:

– Karma, ladri al Policlinico derubano medici e infermieri, ma entrano in contatto con il materiale infetto e contraggono il Coronavirus. (Ok, è cattiva. Ma quanti di voi avrebbero voluto leggere una notizia così?).

– I sondaggi del LOR’A: preferisci la vita sociale prima o dopo il Coronavirus?

– Protesta contro il DPCM: ‘Garantisce beni e servizi’, posteggiatrice di Piazza Fonderia rivendica la sua attività come necessaria.

– Lo studio, le paure dei palermitani: ‘Poco sesso ed esercito in città, cominciamo ad avere le visioni’.

– E ritorna il sexting: alla ribalta ricarica telefonica e ‘Ai Cam?’.

– Potenza del wireless: Pif scopre gli airpods e sembra meno faccia da pirla.

– Anche LOR’A lancia il suo ‘Kit quarantena’ dopo Natale Giunta.

– Coronavirus: possibile vaccino dal Cloro, scienziati testano COVID-19 su Giulia Noera.

– La nomina di Mattarella: traccia la Renault 4 dalla Francia ad Acitrezza, Antonio Condorelli nuovo presidente dell’ACI.

– Serie D, esclusivo: conosciamo le wags del Palermo.