Satira, la prima pagina de LOR’A del 05/04/2020

L’edizione odierna de “LOR’A – Quotidiano irriverente”.

E’ trascorso quasi un mese dall’inizio dell’auto isolamento iniziato con il nuovo decreto emanato dal Governo, attraverso il quale si sta provando a limitare il più possibile la diffusione del Coronavirus e ridurre drasticamente il numero dei contagiati: l’obiettivo è quello di riuscire a risanare in tempi brevi l’improvvisa e inattesa crisi sanitaria in cui è piombato il Paese nell’ultimo mese. I primi risultati stanno in effetti iniziando ad arrivare, con il numero dei tamponi positivi che sembra ridursi lievemente giorno dopo giorno e con i pazienti guariti che aumentano quotidianamente liberando a poco a poco gli ospedali e i posti letto in terapia intensiva.

Per alleviare il periodo di isolamento sui social network è partito l’hashtag #restaacasa, con cui i personaggi più noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport stanno cercando di tenere compagnia e dare sostegno a distanza ai milioni di italiani rimasti a casa.

Un bel progetto a cui stanno contribuendo diverse pagine satiriche su Facebook, con l’obiettivo di smorzare la tensione grazie al dono dell’ironia. Tra queste vi è anche “LOR’A quotidiano irriverente”, che ogni giorno pubblica la propria “prima pagina” incentrata su quanto accade quotidianamente in Sicilia ed in particolare a Palermo, prendendo in giro personaggi politici, dello spettacolo e dell’attualità.

Questi i titoli dell’edizione odierna:

– Salute. Una mela al giorno leva il medico di torno: se gliela tiri

– Centro storico: le stigghiole possono circolare liberamente in ZTL

– Mondo: tartaruga inglese compie 150 anni. La regina Elisabetta: ‘Ci giocavo da bambina’

– Coronavirus: saremo migliori o peggiori? Di sicuro saremo più grassi. Troppa paura: beve birra Corona con la mascherina

– Timore per il contagio: macellaio non apre il negozio perché non ha fegato

– #mangiasiciliano: frittola e quarume entrano nella dieta dei calciatori rosanero