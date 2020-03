Satira, la prima pagina de LOR’A del 22/03/2020

L’edizione odierna de “LOR’A – Quotidiano irriverente”.

Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l’hashtag #restaacasa, che invita tutti i cittadini a rispettare le indicazioni e rimanere nelle proprie abitazioni per cercare di limitare il più possibile la diffusione del Covid-19. Così tantissimi persona appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica e dello sport stanno intrattenendo gli italiani con dirette su Instagram per cercare di alleviare il peso di dover restare tutto il giorno a casa.

Un lavoro svolto egregiamente anche dal mondo della commedia e della satira, soprattutto sul mondo del web. Tra le tante pagine Facebook che hanno sposato l’iniziativa c’è anche quella satirica de LOR’A che ogni giorno pubblica la propria, finta, prima pagina incentrata su quanto accade in Sicilia e in particolare a Palermo, prendendo in giro personaggi politici, dello spettacolo e dell’attualità.

Questi i titoli dell’edizione odierna:

– Mercato chiuso: Canadair sulla Vucciria per non fare asciugare le balate.

– DPCM. Palermo, autocertificazione necessaria pure se ti chiamo Totò Termini.

– Coronavirus. Ieri era la giornata delle vittime di Mafia. L’occhiello è solo un modo per attirare la vostra attenzione.

– Coronavirus, il drastico provvedimento del Premier. Conte: ‘Chiudiamo tutto, tranne ovviamente lo scaro di via Montepellegrino’.

– Gli ambulanti abusivi: ‘Reddito di cittadinanza e mercato ortofrutticolo aperto. Governo sempre accanto a noi’.

– Il ministro Gualtieri: ‘E’ un modello dell’economia italiana’.

– Angela Merkel: ‘A quanto un sacco di Kartoffeln’.

– Le iniziative del LOR’A: ricordi ancora il tuo luogo di lavoro? I tuoi amici? Il tuo bar? Il viso della tua amante? Manda il tuo racconto, i migliori saranno pubblicati sulla nostra pagina.

– La concorrenza: anche Repubblica Palermo inaugura la sua pagina satirica.

– Decreto restate a casa. Quindicenne trova il tempo per schiacciarsi tutti i brufoli.

– Barbieri chiusi, a breve saremo tutti Vincenzo Agostino.

– Calcio, Adidos nuovo sponsor tecnico del Palermo.