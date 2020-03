Satira, la prima pagina de LOR’A del 27/03/2020

L’edizione odierna de “LOR’A – Quotidiano irriverente”.

Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l’hashtag #restaacasa, che invita tutti i cittadini a rispettare le indicazioni e rimanere nelle proprie abitazioni per cercare di limitare il più possibile la diffusione del Covid-19. Così tantissimi persona appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica e dello sport stanno intrattenendo gli italiani con dirette su Instagram per cercare di alleviare il peso di dover restare tutto il giorno a casa e sensibilizzare gli spettatori al rispetto delle norme dettate dallo Stato in modo da limitare la diffusione e porre la parola fine a questa terribile emergenza sanitaria.

Un lavoro svolto egregiamente anche dal mondo della commedia e della satira, soprattutto sul mondo del web. Tra le tante pagine Facebook che hanno sposato l’iniziativa c’è anche quella satirica de LOR’A che ogni giorno pubblica la propria, finta, prima pagina incentrata su quanto accade in Sicilia e in particolare a Palermo, prendendo in giro personaggi politici, dello spettacolo e dell’attualità.

Questi i titoli dell’edizione odierna:

– Studenti meridionali fuggiti dal Nord mangeranno fusilli al tonno anche a casa: la punizione per aver infettato i parenti

– Dantedì a Misilmeri: Antonella Folgheretti legge la Divina Commedia e il sindaco chiede lo stato di calamità naturale

– LOR’oscopo. Bilancia: restando a casa state diventando balene. Potreste evitare di mangiucchiare almeno mentre leggete LOR’A?

– Dalla solidarietà alla libertà: detenuti fabbricano mascherine ma poi le legano una per una ed evadono.

– Utilizzati i cani molecolari: ma hanno le mascherine e non sentono un c****o.

– Ragazza negativa al tampone faringeo, ma individuato DNA ragazzo con cui era uscita la sera prima: è stata denunciata

– Sette giovani medici accettano lavoro nel team Coronavirus. McDonald’s cerca altri sette laureati per rimpiazzarli alla cassa.

– Palermo, giocatori si tagliano il 20% degli stipendio: risparmiati 43 euro.