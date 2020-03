Satira, la prima pagina de LOR’A del 26/03/2020

L’edizione odierna de “LOR’A – Quotidiano irriverente”.

Continua ormai da più di due settimane il periodo di auto-isolamento dei cittadini italiani, che con il nuovo decreto emanato dal Governo stanno rispettando le regole fondamentali per limitare la diffusione del Coronavirus e cercare di risolvere il prima possibile l’improvvisa emergenza sanitaria in cui è piombata l’Italia nelle ultime settimane. Sui social è dunque partito l’hashtag #restaacasa, con cui i personaggi più noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport stanno cercando di tenere compagnia e dare sostegno a distanza ai milioni di italiani rimasti nelle proprie abitazioni.

Un’opera svolta egregiamente anche dalle varie pagine satiriche, che stanno cercando di smorzare la tensione grazie al dono dell’ironia. Tra queste vi è ”LOR’A quotidiano irriverente”, che ogni giorno pubblica la propria “prima pagina” incentrata su quanto accade in Sicilia e in particolare a Palermo, prendendo in giro personaggi politici, dello spettacolo e dell’attualità.

Questi i titoli dell’edizione odierna:

– Palermo. Iniziativa dei servizi sociali: assistenza domiciliare anziani. Volontari gli portano a casa i Gratta&Vinci.

– Il riconoscimento. Insegna alla gente a rispettare le file: al Coronavirus la tessera del Mosaico Palermo.

– LOR’Oscopo, Tor’o: se durante la quarantena solo oggi vostra moglie è andata a buttare la spazzatura 17 volte, qualche domanda fatevela.

– Palermo, annullate strisce blu e ZTL. Fabrizio Ferrandelli comincia a sbiadire in una foto. Adesso protesta a casa.

– La moglie: ‘Non ce la faccio più, in 15 anni non è mai stato così’.

– Il cane Einstein: ‘Manco mi porta più a pisciare’.

– Lo scienziato spiega lo strano fenomeno. Zichichi: ‘Niente argomenti, niente visibilità. Annulla la sua dimensione spazio-populista. Grande madonna di Trapani!!!’.

– Sconfitta non ancora elaborata: ‘Crede di essere il presidente’. Amici inscenano finta diretta FB per Fabrizio Micari.

– Tempo libero: online il primo corso di ballo di Franco Viviano.

– Garage rosanero: scopriamo le auto dei giocatori del Palermo.