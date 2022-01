Serie C, Viterbese: Maurizio Mattioli presenta… Fumagalli. Il video è esilarante

La Viterbese, squadra laziale che milita nel girone B di Serie C, ha ufficializzato l’ingaggio Ermanno Fumagalli, nuovo portiere che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Seregno, club del girone A di Lega Pro

La Viterbese, club di Serie C che milita nel girone B della Lega Pro, ha ufficializzato l'ingaggio dell'esperto estremo difensore, Ermanno Fumagalli. Fin qui nulla di particolarmente eclatante, se non fosse che il club laziale ha voluto presentare il trentanovenne portiere ex Seregno, con un video particolarmente divertente, pubblicato attraverso il profilo Twitter ufficiale della società gialloblù. A fare gli onori di casa al nuovo portiere della Viterbese, Maurizio Mattioli, alias "Furio Pupone" della commedia "Un'estate al mare", che attraverso una telefonata divertentissima dà il suo benvenuto al nuovo calciatore della compagine guidata dal tecnico Francesco Punzi. Il video è tutto da ridere.