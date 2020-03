Satira, la prima pagina de LOR’A del 12/03/2020

Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l’hashtag #restaacasa, che invita tutti i cittadini a rispettare le indicazioni e rimanere nelle proprie abitazioni per cercare di limitare il più possibile la diffusione del Covid-19.

Tra le tante pagine Facebook che hanno sposato l’iniziativa c’è anche quella satirica de LOR’A che ogni giorno pubblica la propria, finta, prima pagina incentrata su quanto accade in Sicilia e in particolare a Palermo, prendendo in giro personaggi politici, dello spettacolo e dell’attualità.

Questi i titoli dell’edizione odierna:

-L’esodo da Milano: il Governo rassicura: Sud stia tranquillo, i ritardi di Trenitalia superano periodo di incubazione del virus.

-Coronavirus, i sintomi: febbre, nausea, tosse, Manlio Viola e gastrite.

-L’intervista: da troie a pioniere dello smart working. Parola alle cam-girl.

-Nuovo decreto del presidente Conte: ferme le attività commerciali ma non le discoteche.

-Corruzione ed emergenza Coronavirus: indagato in operazione ‘Giano Bifronte’ positivo al tampone. Bustarella giace da 10 giorni in portineria a Palazzo delle Aquile. Panico tra funzionari e consiglieri comunali.

-Le Iene a Palermo: ‘Totò Riina è innocente’. Dopo Olinda e Rosa, Antonino Monteleone scagiona il capo dei capi.

-Il contagio: secondo tampone, Musumeci negativo. Del resto, a influenzarlo avrebbe dovuto essere Zingaretti…

-Palermo liberata dal Coronavirus: Salvatore Borsellino trova di nuovo le ossa di Santa Rosalia durante marcia delle Agende Rosse al castello Utveggio.

-Serie D, qua ci andrebbe una presa per il culo sul Palermo. Ma stavolta fate voi.

-Palermo, ok a ZTL casalinghe, si potrà andare a cacare tra le 8 e le 20. Ma è ancora braccio di ferro sui fine settimana.

-Bambini spaventati: ‘Ok, rispondiamo alle domande ma non mangiarci’. Brutta avventura in una scuola per Vassily Sortino“.