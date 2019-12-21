SC It
Juventus-Napoli, Ravanelli contro Insigne: "Si vedeva dagli occhi che avrebbe sbagliato, non ha personalità"
La Juventus trionfa in Supercoppa Italiana sconfiggendo per 2-0 il Napoli. Al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia Andrea Pirlo conquista il primo trofeo conquistato sulla panchina bianconera: a decidere…
Juventus-Napoli, Maradona Jr scrive a Insigne: "A testa alta, i veri napoletani sono orgogliosi di te"
La Juventus trionfa in Supercoppa Italiana sconfiggendo per 2-0 il Napoli. Al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia Andrea Pirlo conquista il primo trofeo conquistato sulla panchina bianconera: a decidere…
Juventus-Napoli, Pirlo: "Vincere era fondamentale, non ci meritavamo tutte queste critiche. Gattuso? Siamo diversi"
La Juventus ha superato per 2-0 il Napoli conquistato la sua nona Supercoppa Italiana della propria storia. Juventus-Napoli, Petagna: “Match deciso dagli episodi, abbiamo dato tutto. Rigore Insigne?
Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli 2-0: CR7 e Morata decisivi, Insigne sbaglia un rigore. Primo trofeo per Pirlo
La Juventus trionfa in Supercoppa Italiana sconfiggendo per 2-0 il Napoli. Juventus-Napoli, Chiesa: “Inter? Partita a sé. In campo per portare a casa il primo trofeo stagionale” È il primo trofeo…
Juventus-Napoli, Danilo: "Felici di poterci riscattare dopo l'Inter, abbiamo il dovere farlo. Assenze? Vi spiego una cosa"
Domani dovrà scendere in campo la vera Juventus. Queste le parole di Danilo, difensore della Juventus intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il…
Juventus-Napoli, Insigne a caccia della Supercoppa Italiana: "100 gol in azzurro? Aspiro ad altro. Ci aspetta una sfida dura ma..."
Non inseguo la centesima rete con il Napoli, voglio solo la vittoria. Così Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli intervenuto alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro la…
Juventus-Napoli, Gargano e la Supercoppa Italiana: "Il trionfo a Doha e quel rigore in finale. Zielinski come Hamsik, Insigne è un gigante"
Durante "Arena Maradona", format radiofonico in onda su Radio Crc, l'Uruguaiano Walter Gargano. Il centrocampista, attualmente in forza al Penarol (top club in Uruguay), ha ripercorso le tappe della…
Juventus-Lazio, Moggi: "Ai bianconeri manca equilibrio, Sarri ha commesso un errore. Il tridente..."
L'analisi di Luciano Moggi. L'ex dirigente sportivo, che ha lavorato ai vertici di top club italiani come Roma, Lazio, Torino, Napoli e Juventus, continua a seguire con passione le sorti delle diverse…
Lazio, Marchegiani non ha dubbi: "Biancocelesti superiori alla Juventus, ecco perché. Sarri..."
Parola a Luca Marchegiani. La Lazio domenica ha battuto la Juventus a Riyad (r.f. 1-3), aggiudicandosi la Supercoppa italiana. Luis Alberto, Lulic e Cataldi hanno trascinato la squadra di Simone…
Juventus-Lazio, Flavio Briatore non fa drammi: " Non abbiamo perso nulla, vinceremo lo scudetto. Champions League? Vi dico che..."
Parola a Flavio Briatore. All'indomani della sconfitta nella finale della Supercoppa italiana della Juventus contro la Lazio, andata in scena ieri sera allo stadio dell*'Università Re Sa'ud*, esce…
Supercoppa italiana, Dybala alla vigilia di Juventus-Lazio: "Daremo il massimo. Higuain e CR7..."
Tutto pronto per il match tra la Juventus e la Lazio. Domani pomeriggio andrà in scena la sfida tra i bianconeri e i biancocelesti, valida per la Supercoppa Italiana: i due club si affronteranno per…