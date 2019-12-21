Lazio, Marchegiani non ha dubbi: "Biancocelesti superiori alla Juventus, ecco perché. Sarri..." Mediagol22 Mediagol22 24 dicembre 2019 - 17:26 24 dicembre

Parola a Luca Marchegiani. La Lazio domenica ha battuto la Juventus a Riyad (r.f. 1-3), aggiudicandosi la Supercoppa italiana. Luis Alberto, Lulic e Cataldi hanno trascinato la squadra di Simone…