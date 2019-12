Lazio, Marchegiani non ha dubbi: “Biancocelesti superiori alla Juventus, ecco perché. Sarri…”

Parola a Luca Marchegiani.

La Lazio domenica ha battuto la Juventus a Riyad (r.f. 1-3), aggiudicandosi la Supercoppa italiana. Luis Alberto, Lulic e Cataldi hanno trascinato la squadra di Simone Inzaghi verso la vittoria del primo titolo in palio per la stagione 2019/20. Un ottimo risultato, che rispecchia le lodevoli prestazioni raccolte dai biancocelesti nel corso di questa annata.

L’ex portiere Luca Marchegiani, che nella sua carriera ha vestito per ben dieci anni la maglia dei Capitolini, dal 1993 al 2003, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sulle potenzialità dei biancocelesti: “Non ho nessun dubbio. La Lazio ha vinto meritatamente come in campionato, la Juventus non ha fatto un tiro in porta. In questo momento i biancocelesti sono superiori: non parlo di valori assoluti, ma alcuni calciatori non sono entrati nella mentalità di Sarri e difendono malissimo. La forza della Lazio invece è avere un gruppo consolidato, stanno tutti benissimo“.

