Juventus-Napoli, Ravanelli contro Insigne: “Si vedeva dagli occhi che avrebbe sbagliato, non ha personalità”

La Juventus trionfa in Supercoppa Italiana sconfiggendo per 2-0 il Napoli.

Al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia Andrea Pirlo conquista il primo trofeo conquistato sulla panchina bianconera: a decidere il match è stato un gol di Cristiano Ronaldo al 64′ e uno in pienissimo recupero di Alvaro Morata. Solo rimpianti per il Napoli, che ha fallito un calcio di rigore con Lorenzo Insigne all’80’.

Rabbia, amarezza e delusione per il capitano azzurro, che al termine del match non è riuscito a trattenere le lacrime, scatenando svariate reazione sui social network: consensi ma anche tante critiche. Non sono pochi, infatti, i tifosi e gli addetti ai lavori che si sono schierati contro il classe ’91. Tra questi anche l’ex attaccante bianconero e della nazionale, Fabrizio Ravanelli, che ai microfoni della Tv ufficiale della Juventus, ha commentato con parole dure l’errore di Insigne.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Non era sicuro, aveva paura di sbagliare. Si vedeva dagli occhi che avrebbe sbagliato perché, secondo me, non sapeva né dove né come tirare, lo si capiva anche dalla sua rincorsa. Non ha avuto quella personalità che hanno i numeri uno quando vanno sul dischetto”.