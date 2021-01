Juventus-Napoli, Insigne a caccia della Supercoppa Italiana: “100 gol in azzurro? Aspiro ad altro. Ci aspetta una sfida dura ma…”

Non inseguo la centesima rete con il Napoli, voglio solo la vittoria.

Così Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli intervenuto alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Il numero ventiquattro azzurro – in occasione della conferenza stampa della vigilia – ha affrontato alcuni temi di fondamentale importanza in vista dell’importante crocevia stagionale che potrebbe consegnare agli azzurri il secondo trofeo sotto la gestione di Rino Gattuso. Il confronto, comunque, resta complicato, nonostante la formazione di Andrea Pirlo non stia attraversando un periodo ottimale di forma. Ecco le parole di Insigne anche in questo senso:“Come arriva il Napoli alla Supercoppa? Arriviamo da una grande prestazione e dobbiamo continuare così. La Juventus ha grandi campioni, ma l’abbiamo preparata bene. Per la società e i tifosi questa coppa ha una grande importanza. Timore che la squadra si possa adagiare? Io vedo sempre i miei compagni concentrati. Chi ha fatto allenamento è andato forte come sempre. Dobbiamo solo fare le cose come sappiamo, senza timore”.

Insigne ha poi proseguito parlando del glorioso precedente dei partenopei, che appena sei mesi fa vinsero la Coppa Italia proprio nella finale contro la compagine bianconera:“Finale di Coppa Italia? Sono passati sei mesi, domani sarà un’altra partita. Spero che giocheremo una grande gara. È una partita secca e ce la giocheremo alla pari. L’importante è fare una grande prestazione, sia che faccia goal oppure no. Il momento della consacrazione? I complimenti sono belli, soprattutto quelli di Mancini, ma io cerco di lavorare ogni giorno e limare qualche difetto”.

Chiosa finale legata ad una battuta sui suoi compagni di Nazionale che affronterà nella super sfida di domani sera: “Compagni di Nazionale bianconeri? Durante l’anno li sento, anche nella chat che abbiamo creato, però in questi giorni non li ho sentiti”.