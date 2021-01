Juventus-Napoli, Gargano e la Supercoppa Italiana: “Il trionfo a Doha e quel rigore in finale. Zielinski come Hamsik, Insigne è un gigante”

Durante “Arena Maradona“, format radiofonico in onda su Radio Crc, l’Uruguaiano Walter Gargano. Il centrocampista, attualmente in forza al Penarol (top club in Uruguay), ha ripercorso le tappe della sua esperienza con la maglia del Napoli, squadra con la quale ha militato dal 2007 al 2012 e nel 2014-2015, in mezzo le parentesi in prestito con Inter e Parma. L’uruguaiano ha rivissuto le emozioni della Supercoppa giocata a Doha e vinta ai rigori, proprio contro la Juventus. Così l’ex centrocampista azzurro.

“Il Napoli ha i giocatori e l’esperienza per battere la Juventus in Supercoppa per noi tifosi quella contro i bianconeri è sempre una partita speciale. Ricordo con grande emozione la vittoria di Doha. All’epoca la Juventus si sentiva favorita, ma alla fine riuscimmo a dare una grande soddisfazione alla gente di Napoli. Che emozione i rigori, nessuno voleva calciarli. Io lo feci, perché volevo dimostrare ai tifosi che tenevo tantissimo alla maglia del Napoli, nonostante le parentesi con Inter e Parma“.

Gargano ha poi affermato di essere ancora legato alla squadra partenopea, restando un grande tifoso del Napoli e seguendone i match con grande attenzione, tanto da lasciarsi andare ad un paragone importante tra il centrocampista offensivo di quel Napoli di Doha, Marek Hamsik ribattezzato dai tifosi di fede azzurra “Marechiaro”, ed un pilastro dell’attuale rosa allenata dal tecnico Rino Gattuso, Piotr Zielinski.

“Zielinski mi ricorda Marek spero che possa trovare presto la completa consacrazione. Koulibaly e Mertens sono due campioni, mi fa piacere vederli ancora a Napoli. Insigne è un piccolo gigante. Da lui la gente si aspetta sempre qualcosa in più, ma ha grande personalità. È il capitano giusto per il Napoli“.