Juventus-Napoli, Maradona Jr scrive a Insigne: “A testa alta, i veri napoletani sono orgogliosi di te”

La Juventus trionfa in Supercoppa Italiana sconfiggendo per 2-0 il Napoli.

Al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia Andrea Pirlo conquista il primo trofeo conquistato sulla panchina bianconera: a decidere il match è stato un gol di Cristiano Ronaldo al 64′ e uno in pienissimo recupero di Alvaro Morata. Solo rimpianti per il Napoli, che ha fallito un calcio di rigore con Lorenzo Insigne all’80’.

Amarezza e delusione per il capitano azzurro, che al termine del match non è riuscito a trattenere le lacrime, scatenando svariate reazione sui social network: critiche ma anche tanti consensi. Non sono pochi, infatti, i napoletani che si sono schierati dalla parte del classe ’91. Tra questi anche Diego Armando Maradona Junior, che aveva chiesto agli azzurri la vittoria in Supercoppa da dedicare al padre scomparso: “Testa alta capitano, il vero tifoso del Napoli è orgoglioso di te come lo sono io”, si legge.

Di seguito, il post in questione.