Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli 2-0: CR7 e Morata decisivi, Insigne sbaglia un rigore. Primo trofeo per Pirlo

È il primo trofeo conquistato sulla panchina bianconera per Andrea Pirlo che deve ringraziare il suo uomo migliore ossia Cristiano Ronaldo. La sfida nell’arco dei 90 minuti non ha regalato emozioni particolari, a sbloccarla e regalare la vittoria ai suoi ci ha pensato proprio il portoghese con un gol al 64′. CR7 ha sfruttato al meglio un rimpallo in area di rigore e sul filo del fuorigioco ha insaccato con il mancino da distanza ravvicinata. Gli azzurri hanno anche avuto la possibilità di pareggiare la gara, ma Lorenzo Insigne all’80’ ha calciato fuori un rigore assegnato per un fallo su Mertens. Con i partenopei sbilanciati in avanti è arrivato anche il 2-0 dei piemontesi siglato da Alvaro Morata che ha depositato in rete a porta sguarnita su assist di Cuadrado.

