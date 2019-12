Supercoppa italiana, Dybala alla vigilia di Juventus-Lazio: “Daremo il massimo. Higuain e CR7…”

Tutto pronto per il match tra la Juventus e la Lazio.

Domani pomeriggio andrà in scena la sfida tra i bianconeri e i biancocelesti, valida per la Supercoppa Italiana: i due club si affronteranno per tentare di conquistare il primo trofeo della stagione. Maurizio Sarri e i suoi uomini cercheranno di riscattarsi dopo la pesante sconfitta subita in Serie A, ma davanti avranno ancora una volta la squadra più in forma del nostro campionato.

Alla vigilia della sfida Paulo Dybala, attaccante della Juventus, è intervenuto ai microfoni dell’emittente araba Al Arabiya parlando dell’importanza di conquistare il trofeo: “La verità è che è bello stare qua, al gente ci tratta molto bene e ci fa sentire a casa, e questo è per noi molto importante. Ho passato qua un mese con la mia Nazionale quando abbiamo affrontato il Brasile, ma ora con la Juventus è differente perché qua ci giochiamo una finale, un gara difficile che sappiamo cosa significa per noi: vogliamo tornare a casa con il trofeo. Anche per proseguire il cammino intrapreso, abbiamo una buona classifica e anche in Champions abbiamo fatto bene, questa è un’altra finale e daremo il massimo, come sicuramente farà la Lazio, altra buona formazione: ma metteremo in campo tutta l’energia possibile“.

Juventus-Lazio, Sarri alla vigilia della Supercoppa italiana: “Ora mi diverto, obiettivo perfezione. Il tridente e le parole di Allegri…”

Sulla possibilità di giocare nel tridente insieme a Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo fin dal primo minuto: “L‘allenatore crede molto in noi attaccanti, anche le difese avversarie sanno che possiamo creare pericoli in qualsiasi momento, ma a ogni modo siamo tutti a disposizione dell’allenatore e della squadra, alla fine l’importante è vincere. Chiaro che giocare piace a tutti, ma si devono accettare tranquillamente le scelte dell’allenatore per il bene del gruppo. Siamo un reparto importante, esperto e questo trasmette molta tranquillità anche a centrocampo“.