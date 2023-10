Palermo-Spezia, al Barbera una vittoria per i liguri in Coppa Italia. I precedenti

I precedenti tra Palermo e Spezia allo stadio “Renzo Barbera". 4 vittorie per i rosanero, 1 per i liguri in Coppa Italia

Rosanero che cercano un'altra vittoria, in attesa di recuperare il match contro il Brescia, per tentare il sorpasso sul Parma capolista, vincitore nell'anticipo del venerdì sera contro il Como. Obiettivo tornare al successo invece per i liguri dopo la prima conquistata quest'anno contro la Feralpisalò. Questo e tanto altro il posticipo dell'decimo turno del campionato di Serie BKT tra il Palermo di Eugenio Corini e lo Spezia di Massimiliano Alvini che vuole ottenere punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il match è in programma quest'oggi, lunedì 23 ottobre, allo stadio "Renzo Barbera" alle ore 20:30.

I PRECEDENTI

Palermo e Spezia si affrontano per la decima volta allo stadio "Renzo Barbera". Dalla stagione 2002-2003, ovvero l'annata in cui Maurizio Zamparini ex presidente della compagine rosanero acquistò le quote del club siciliano, i liguri non hanno mai conquistato i tre punti in campionato ma soltanto una volta agguantato il successo in Coppa Italia.

PALERMO-SPEZIA 1-1 (SERIE B 2013/2014)

Stagione che verrà ricordata con molto entusiasmo dai fans rosanero per via della promozione a fine stagione. Iachini schierava il Palermo con il 3-4-1-2 con Di Gennaro alle spalle del duo Lafferty-Hernandez. I liguri rispondevano con un modulo speculare con in panchina l'ex Mangia. Siciliani in vantaggio all'16' proprio con l'attaccante uruguagio che grazie ad un incornata portava in vantaggio i padroni di casa. Nella prima frazione di gioco rosanero molto attivi e vicini al raddoppio. Nella ripresa ci provano con più insistenza gli ospiti e all'86, quando il match sembrava terminare sull'1-0, ci pensò Scozzarella, giocatore passato anche del Trapani, a pareggiare i conti e regalare un punto ai suoi.

PALERMO-SPEZIA 4-5 D.C.R (COPPA ITALIA 2016/2017)

L'unica vittoria degli ospiti al Barbera risale alla sfida di Coppa Italia. Match molto serrato con i due club che non vogliono esporsi troppo. Rosanero che in quel momento erano allenati da Roberto De Zerbi, il quale però non farà molta strada con Zamparini come presidente. La sfida terminò 0-0 e a decretare la vincente furono i calci di rigore. I liguri sbagliarono solo con Galli, i padroni di casa con Balogh ma l'errore decisivo fu quello di Goldaniga. Con il triplice fischio, che decretò la fine della lunghissima sfida tra le due formazioni, calò il sipario anche sull'esperienza rosanero dell'attuale allenatore del Brighton, esonerato del compianto ex patron e sostituito dall'attuale allenatore rosanero: Eugenio Corini.

PALERMO-SPEZIA 2-0 (SERIE B 2017/2018)

Giornata inaugurale della stagione 2017-2018. Al Barbera arriva lo Spezia di Fabio Gallo che a fine stagione arriverà a metà classifica. Entrambe le compagini giocano con la difesa a tre e quindi il match si decide sui singoli. I rosanero giocarono una partita ad alta intensità e alla fine i liguri uscirono sconfitti 2-0 grazie alle reti dei due bomber macedoni ovvero Trajkovski e Nestorovski. I padroni di casa mostravano ottime capacità e infatti il successo avvenne in maniera meritata. Furono due bei gol quelli che decisero il match. Il primo venne realizzato dal Aleksandr che rincorse un lancio lungo per lui e batté sul suo palo Bassi, ingannato da una deviazione. Iljia invece segnò dopo un'azione ubriacante di Coronado che saltò due avversari e servì il compagno davanti alla porta.

PALERMO-SPEZIA 2-2 (SERIE B 2018/2019)

I tifosi rosanero ricorderanno quell'annata con molta amarezza perché fu quella che porterà al fallimento della società. I padroni di casa erano ancora in corsa per la promozione diretta. Nella giornata numero trentasei della stagione, sfida giocata l'uno maggio, la formazione allenata Delio Rossi, sfidò al Barbera lo Spezia. Obiettivo dei siculi era quello di vincere per mettere fiato sul collo al Lecce secondo in classifica. Fu una partita giocata sotto un sole cocente e che fu decisa da gol da fuori area. Nella prima frazione di gioco Moreo colpì un palo e successivamente al 30' Maggiore portò in vantaggio clamorosamente gli ospiti. I rosanero reagirono subito e due minuti dopo, grazie a una sassata di Jajalo, portarono il risultato in parità. Nel giro di otto minuti il Palermo la ribaltò grazie ad una zampata proprio di Moreo che risolse una mischia in area, mettendo la sfera in rete. In seguito, altro legno colpito dagli uomini di Delio Rossi su un corner a favore. D'altro canto, proprio quando la prima frazione di gioco stava per terminare su un cross teso ci mise la testa ancora Maggiore e mise a referto la propria doppietta personale. Il match terminò così e i rosanero non riuscirono ad avvicinarsi ai salentini.

