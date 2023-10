Spezia, Elia: “Si può vincere a Palermo. Quattro mesi intensi in rosanero, per me…”

"Nelle ultime tre uscite siamo migliorati e penso che ci voglia maggiore concretezza. In B se non si è concreti si va sotto e poi è difficile recuperare. Sicuramente c’è rammarico per non aver segnato in gare come quella contro il Pisa, ma stiamo lavorando molto bene. Ci sono tanti ragazzi nuovi e non è facile all’inizio, siamo sulla strada giusta per conoscerci meglio. In B gioco bene come quinto di centrocampo, perché quando ho il pallone posso svariare e avanzare. Quando sono terzo d’attacco devo girarmi, difendere palla e non è semplice. L’anno scorso a novembre mi sono fatto male e non ho voluto rischiare di forzare il rientro e quest’anno. Ora non è facile e anche se ci si allena duramente è tutt’altra situazione in partita. Rientrare dopo 8-9 mesi dall’infortunio non è facile. Nei primi allenamenti c’è un po’ di apprensione, ma in partita mai. Il pensiero ti viene, ma poi resto sereno. Siamo a buon punto, ho visto un gruppo motivato. Siamo completi in ogni reparto, a prescindere da chi gioca, quasi completamente in sintonia anche a livello di conoscenza fra di noi. Si respira ottimismo per poter ritrovare serenità e lucidità e una volta che ci saremo risollevati potremo pensare ai prossimi obiettivi. Se si può vincere a Palermo? Certo".