Spezia, Moro: “Palermo sfida sentita così come a Catania e a Frosinone. Loro sono…”

Una doppietta in Catania-Palermo in Serie C e un autogol provocato decisivo con la maglia del Frosinone. Moro quando vede rosa... vede rosso!

Mediagol ⚽️

"Le ultime tre partite ci hanno dato una bella boccata d’aria per allenarci con il sorriso e pensando in positivo per le prossime gare". Lo ha detto Luca Moro, intervistato ai microfoni di Radio Sportiva. Diversi i temi trattati dall'attaccante dello Spezia che, dopo le sette reti messe a segno lo scorso campionato con la maglia del Frosinone, è approdato alla corte di Massimiliano Alvini in prestito al Sassuolo ed è pronto per la trasferta di Palermo particolare per un ex Catania.

"Abbiamo dato tanto in settimana, sappiamo che dobbiamo impegnarci tutti e solo attraverso la fatica possiamo raggiungere gli obiettivi. Siamo un gruppo vivace che tiene la barra a dritta. Segnare per un attaccante è sempre fondamentale, anche in amichevole contro la Primavera. Io mi sento tranquillo, ho la fiducia da parte di compagni e staff e sono sereno: se non farò gol io lo farà un compagno. Lo stimolo per cercare la rete però c’è sempre. Palermo? Sarà una partita sentita, così era anche a Catania e Frosinone. Sono attrezzati e sono partiti alla grande, con tanta carica: per noi sarà una partita molto importante, poi avremo un ciclo intenso che potrà indirizzare il campionato", ha concluso.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.