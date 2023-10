Sampdoria, si ferma Murru: il capitano blucerchiato salta anche il Palermo

Prosegue la marcia di avvicinamento della Sampdoria alla sfida contro il Cosenza , in programma domenica pomeriggio a Marassi. Al "Mugnaini", i blucerchiati hanno svolto una seduta mattutina prevalentemente di scarico a base di attivazione, esercitazioni tecniche a squadre e torello finale. Marco Delle Monache è tornato in gruppo, mentre Estanislau Pedrola e Daniele Ghilardi hanno svolto lavori specifici sul campo. Fisioterapia per Lorenzo Malagrida , Nicola Murru e Petar Stojanovic , rientrato dall’ultimo impegno con la Slovenia con un risentimento all’adduttore della coscia destra. Le condizioni del terzino saranno valutate giorno per giorno.

Intanto, gli esami strumentali effettuati su Murru hanno evidenziato una lesione distrattiva del bicipite femorale destro. Il difensore ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verranno rivalutate tra due settimane. Tuttavia, come riportato da "Tuttosport", con ogni probabilità il capitano della Sampdoria resterà fermo ai box per circa un mese, fino alla prossima pausa per gli impegni delle Nazionali fissata a novembre. Ragion per cui, salvo sorprese, Murru salterà la gara casalinga contro il Palermo, in programma il 4 novembre.