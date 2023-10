Serie B, da Parma-Como a Palermo-Spezia: la presentazione della 10ª giornata

Ultima chiamata per Pirlo in Sampdoria-Cosenza. Venezia in casa della Reggiana. Questa la preview del decimo turno di Serie B.

Mediagol ⚽️

di Davide Raja

Dopo la sosta dettata dagli impegni delle Nazionali, si riaprono le porte del calcio della Serie B in questa decima giornata. Queste le dieci partite del prossimo turno:

Parma-Como, venerdì ore 20.30 — La sconfitta dei ducali a Venezia ha consentito alle inseguitrici come il Palermo di accorciare le distanze. Mister Fabio Pecchia è chiamato a tenere salda la prima posizione contro un'altra squadra reduce da un ko. Il Como è caduto in casa contro la Cremonese ma, complici risultati sommariamente positivi dagli altri campi, non ha perso la momentanea zona playoff. Moreno Longo ha visto che fare risultato contro il Parma non è un'impresa impossibile e vuole offrire una prestazione importante al "Tardini". I crociati, in ogni caso, specialmente tra le mura amiche non concedono troppi spazi agli avversari.

Bari-Modena, sabato ore 14.00 — Pasquale Marino è pronto al suo debutto sulla panchina biancorossa. I "galletti" vogliono guarire dalla "pareggite" (ben sette pari in nove gare disputate) che li sta affliggendo in questo campionato e che sta rallentando la corsa ai playoff dei pugliesi. Solo una vittoria in totale per una squadra che deve necessariamente risollevarsi e dall'altra parte c'è il Modena che dopo una partenza sprint ha decisamente rallentato il proprio passo. Zero vittorie nelle ultime cinque partite dei "canarini", reduci da due ko consecutivi di cui l'ultimo contro il Palermo. Favori del pronostico sicuramente in direzione Bari.

Cremonese-SudTirol, sabato ore 14.00 — Trascinata da uno straripante Massimo Coda, la Cremonese tiene salda la propria posizione in zona playoff ma l'obiettivo è quello di non accontentarsi di un settimo o un ottavo posto per scalare quanto più possibile la classifica. Solo un ko nelle ultime cinque gare per i lombardi ma contro la capolista Parma, mentre l'ultimo risultato ha visto la formazione di Alvini vittoriosa a Como. Il SudTirol non è più la bella sorpresa dello scorso anno e, similarmente al già menzionato Modena, non vince da cinque partite di fila e nelle ultime due ha solo perso. La compagine altoatesina allenata da Pier Paolo Bisoli potrebbe uscire a mani vuote da Cremona. Una gara che potrebbe promettere tanti gol, viste le difese non impeccabili e gli attacchi prolifici.

Pisa-Cittadella, sabato ore 14.00 — Partita interessante e che si preannuncia equilibrata. Tuttavia, il Pisa non è ancora riuscito a trovare la vittoria casalinga, visto che gli unici due successi in campionato sono arrivati in trasferta contro la Sampdoria e la FeralpiSalò. Mister Alberto Aquilani proverà ad invertire questo trend contro una formazione che attualmente è in zona playoff, a differenza dei nerazzurri al momento tredicesimi. Il Cittadella è reduce da un pareggio contro la Ternana e vorrà strappare almeno un punto in Toscana.

Lecco-Ascoli, sabato ore 14.00 — Impatto traumatico per il Lecco in questa nuova realtà, forse troppo imponente per questa squadra che ha passato un'estate travagliata dettata dall'incognita della categoria. Solamente un punto e solo sconfitte per la compagine di Luciano Foschi la cui panchina al momento resiste ma che ha bisogno di una scossa anche per cercare di risalire una classifica traumatica che li vede ultimi. Cliente non proprio agevole, l'Ascoli non perde da oltre un mese, dal ko interno contro il Palermo.

Ternana-Brescia, sabato ore 14.00 — Inizio complicato anche per la Ternana di Cristiano Lucarelli che però, con il passare delle giornate, ha migliorato leggermente la propria classifica ed è pronta a rendere la vita difficile al Brescia che è l'unica formazione cadetta ancora imbattuta. Visti gli ultimi quattro pareggi consecutivi delle "rondinelle", tra i tre esiti possibili quello del pari sembrerebbe essere quello più probabile.

Catanzaro-FeralpiSalò, sabato ore 16.15 — Vivarini non si vuole fermare. I calabresi sono la rivelazione di questo avvio di campionato ed hanno approcciato la nuova categoria con grande dedizione, conquistando la momentanea terza posizione condivisa con il Venezia. Unico scivolone dei giallorossi arrivato contro il Parma capolista, è intuibile che la Feralpisalò, terzultima, difficilmente potrà fare risultato al "Ceravolo".

Sampdoria-Cosenza, domenica ore 16.15 — Non esiste delusione più grande in questa Serie B. La Sampdoria è clamorosamente penultima in classifica solo perché il Lecco è riuscito a fare peggio, nonostante abbia tre di gare in più da recuperare rispetto ai blucerchiati. Il tecnico Andrea Pirlo ha promesso un cambio di marcia ma la pazienza a Genova è arrivata al limite. Il "Ferraris" è diventato terra di conquista e, a meno di una prima vittoria interna stagionale, questa gara potrebbe rappresentare la chiusura del sipario per l'ex allenatore della Juventus. Dall'altro lato c'è un Cosenza straripante, tre vittorie nelle ultime quattro gare con un meritato quinto posto, guidato da un Tutino più che in forma e pronto a fare risultato anche in Liguria.

Reggiana-Venezia, domenica ore 18.30 — Campionato altalenante per la neopromossa Reggiana, una delle poche formazioni che però è riuscita a non perdere contro il Parma. Solo una vittoria in campionato per gli emiliani che sicuramente non godono dei favori del pronostico contro il Venezia. I lagunari sono riusciti a battere il Parma e puntano con prepotenza di insediare le prime due posizioni. Al momento, dunque, la formazione allenata da Paolo Vanoli è certamente più di una spanna sopra quella di Alessandro Nesta.

Palermo-Spezia, lunedì ore 20.30 — La decima giornata si chiude lunedì con il big match del "Renzo Barbera". Sulle ali dell'entusiasmo, il Palermo vuole tenere salda la zona promozione diretta ed affronta una squadra che sta lentamente uscendo da una crisi di risultati. La formazione allenata da Eugenio Corini dovrebbe ottenere il bottino pieno contro i liguri ma attenzione ad alcuni elementi come Luca Moro, spesso pericoloso contro i rosanero, e Salvatore Elia, ex di giornata.