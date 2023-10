Serie B, Agostinelli: “Ecco le favorite. Il Palermo ha fatto una grande squadra”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex tecnico del Benevento: "E' presto per parlare di delusioni, anche se il Bari non è partito benissimo".

"Purtroppo nel mondo di oggi con i giocatori che vengono anche supportati da procuratori, le regole si devono sapere. Capisco che può essere una malattia, ma spero che non venga fuori nessuno che ha giocato su o contro le proprie squadre perché quello rappresenterebbe la morte del sistema". Così Andrea Agostinelli, intervistato ai microfoni del "PianetaSerieB". Fra i temi trattati dall'ex allenatore del Benevento anche il caso relativo ai calciatori coinvolti in un presunto giro di scommesse. Ma non solo...

SCOMMESSE -"Posso giustificare un po’ chi ha questa tendenza alla ludopatia, però se le regole, in particolare l’Art. 24, dicono che tu sul calcio non puoi scommettere non lo devi fare. Non mi sta bene nemmeno il fatto che tu non lo sappia, soprattutto perché oggi qualsiasi notizia puoi recepirla in un attimo. Ovviamente spero che la situazione rimanga circuita solo al gioco d’azzardo, che già è una brutta cosa, ma l’importante – ripeto – è che non esca che si è giocato d’azzardo sulle proprie squadre o contro: in quel caso non avrei più parole".

SERIE B - "Tra le conferme sicuramente c’è il Parma, che per me anche lo scorso anno poteva fare qualcosa in più per l’organico a disposizione e quest’anno è destinato a venir su; lo stesso Palermo ha fatto una grande squadra, il Venezia si sta confermando bene con un ottimo allenatore. Per adesso queste tre le vedo meglio delle altre, poi bisogna fare attenzione perché spesso il campionato di Serie B regala sorprese. È presto, invece, per parlare di delusioni anche se il Bari non è partito benissimo", ha concluso Agostinelli.

