Spezia, Alvini è sicuro: “A Palermo ce la giocheremo. Muhl out, Bandinelli-Kouda…”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico alla vigilia del match: "Rispetto per l'avversario, ma c’è grande fiducia".

Mediagol ⚽️

"A Palermo ce la giochiamo, sono sicuro". Così Massimiliano Alvini, intervenuto questa mattina in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera". "La squadra l’ho vista bene, con voglia, consapevole dell’impegno che ci aspetta e vuole mettere un atteggiamento importante. Ci sono un paio di situazioni da verificare. Sapete di Muhl, vedremo se Bandinelli ci sarà dall’inizio, per una contusione con il Pisa e c’è da verificare Kouda che è infiammato. Sono le due situazioni che ci portiamo avanti dalla sosta, ma la squadra sta bene ed è importante", ha spiegato il tecnico dello Spezia.

SU MORO E L'ATTACCO -"Moro ha lavorato due settimane, sta bene e sono certo che lunedì sera farà un’ottima partita al Barbera. Gode di tutta la nostra fiducia e sta lavorando bene, aspetta una partita importante. Di Pio sono contento, abbiamo visto con lo staff la partita, siamo felici per il suo gol e per la crescita che sta avendo e l’atteggiamento che ha. Krollis ha saltato la prima partita, ha gioco mezz’oretta nella seconda e siamo contenti, valuteremo anche lui per dargli più minutaggio".

SUL PALERMO - "Rispetto per il Palermo ma ce la giocheremo per quello che ho visto in questi giorni. C’è grande fiducia, una fiducia che sta crescendo sempre più ed è un concetto importante. Inoltre vedo una responsabilità che sta crescendo nella squadra, lo vedo e lo sento nei ragazzi. Sono certo sarà trasferito in termini di credibilità, atteggiamento nella partita di Palermo, contro un avversario forte che rispettiamo. Queste due situazioni che stanno migliorando mi stanno dando tantissima fiducia. Giochiamo contro squadra forte, conosciamo il loro valore. Sono costruiti per un obiettivo chiaro, vengono da un anno di percorso insieme con lo stesso allenatore, noi siamo una squadra nuova, costruita con idee nuove e con un percorso in divenire. Il senso di responsabilità che sto vedendo, specie nell’ultimo periodo, sono certo verrà trasferito in campo in atteggiamento e questo mi dà fiducia. È grazie ai ragazzi, ce la giocheremo".

LA CLASSIFICA - "La classifica non è buona, lo sappiamo, ma veniamo anche da tre risultati positivi importanti, arrivati con prestazioni di livello. Vedo crescere la squadra, non penso ci condizioni la classifica, ma penso sia uno spunto per crescere e migliorarci. Abbiamo analizzato i secondi tempi, va alzato il livello di dominio della partita perché col Pisa lo abbiamo fatto nel primo tempo e nel secondo c’è stato più equilibrio. Nell’entusiasmo dei giocatori ho visto voglia di farlo. Contro il Palermo anche per qualche problemino avuto forse avremo un atteggiamento diverso, forse potremo avere una partita più equilibrata, attendendo l’avversario per sfruttare le ripartenze. È un atteggiamento che possiamo avere anche noi, sappiamo cosa ci aspetta e vogliamo essere bravi nell’interpretazione della partita nei suoi cento minuti", ha concluso.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.