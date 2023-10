Palermo-Spezia, rosa in cerca del poker: Corini sfida Alvini, statistiche a confronto

Palermo e Spezia si affronteranno lunedì sera alle ore 20.30 presso lo stadio "Renzo Barbera" del capoluogo siciliano nel match valido per la 10^ giornata del campionato di Serie B 2023-2024.

⚽️

di Anthony Massaro

Palermo formato casa a caccia di punti pesanti nel big match valido per la decima giornata del campionato di Serie B. Sulla strada della compagine guidata da mister Eugenio Corini lo Spezia di Massimiliano Alvini. Una sfida che si prospetta vibrante e ricca di spunti di riflessione in chiave promozione in Serie A. Gli ospiti occupano attualmente il 16° posto in classifica con ben tredici punti in meno dei siciliani.

La compagine ligure - insieme a Sampdoria e Cremonese - è retrocessa in cadetteria ed è partita decisamente a rilento nel torneo corrente. Solo sei punti, di cui cinque ottenuti nelle ultime tre sfide, rispettivamente contro Pisa, Feralpisalò e Brescia, escludendo il pari pirotecnico al debutto contro il SudTirol. Ben due zero a zero e due ko al Manuzzi di Cesena rimediati dai bianconeri. Il team targato Alvini non è ancora riuscito a giocare nel suo rettangolo verde casalingo, il Picco di La Spezia. Quest'ultimo, impianto pronto a riaprire in vista del match tra la società del patron Philip Platek e il Cosenza, in programma il prossimo 28 di ottobre alle ore 14.00.

Lo score dei rosanero è completamente agli antipodi rispetto a quello racimolato dai liguri, salvo l'unico ko rimediato tra le proprie mura al cospetto dell'ostica squadra di Fabio Caserta, vincente nel capoluogo siciliano grazie ad una prodezza di Canotto sul finale di partita. Il Palermo da quella sconfitta ha dato una sterzata significativa al campionato - vincendo tre gare consecutive contro Venezia, SudTirol e Modena - nonostante i meccanismi tattici siano tutt'ora in fase di perfezionamento. Approccio mentale alla partita e tenuta psico-fisica dei novanta minuti sono due perni imprescindibili e complementari di una squadra che detiene dichiarate ambizioni di vertice nel torneo di categoria. Entrare in campo con il piglio giusto, lottare su ogni pallone come fosse l'ultimo ed aver contezza di come gestire alcune situazioni delicate che potrebbero presentarsi nel corso di una partita, sono caratteristiche imprescindibili della squadra di EugenioCorini.

Lo Spezia si affiderà ai propri millennials targati Esposito in occasione della gara contro i rosanero. Con la perdita di un centrale esperto come Muhl, il quale ha dato più copertura nella retroguardia nelle ultime uscite, a comporre il reparto, salvo colpi di scena, saranno Amian, Bertola e Nikolaou. Tandem di interni in zona nevralgica occupato da Salvatore Esposito e uno tra Filippo Bandinelli e Szymon Żurkowski, con quest'ultimo con ampie possibilità di rilancio. Salvatore Elia - ex Palermo presente in seno all'organico di Alvini - agirà da esterno destro. Sull'altra corsia uno tra Arkadiusz Reca e João Moutinho. L'ispirato Rachid Kouda - trequartista classe 2002 - potrebbe essere confermato come perno del tandem offensivo bianconero con uno tra Mirko Antonucci e Daniele Verde a supportare Francesco Pio Esposito, terminale di riferimento dello Spezia di Massimiliano Alvini, favorito su Moro.

La formazione casalinga opterà, con ogni probabilità, per il consueto 4-3-3. Eugenio Corini ha scelto di rinforzare il proprio centrocampo negli ultimi venti minuti dell'ultima uscita contro il Modena - togliendo Di Francesco e inserendo Stulac - ottenendo i risultati sperati con il consolidamento della vittoria per 0-2 al Braglia. L'allenatore del Palermo partito con l'idea di fare un calcio di proposta - a parte qualche sprazzo di gara nel corso di questo campionato - le prestazioni parlano in modo abbastanza chiaro e differente. L’imprinting del modo di fare che vuole per le aquile siciliane, il tecnico di Bagnolo Mella l’ha più volte dimostrato sul campo. Con la squadra che alterna piccole dosi di calcio offensivo ad un modus operandi prettamente pragmatico.

Detto questo, l'avvio di stagione del Palermo è in linea, sul piano dei risultati, con quello prefissato da dirigenza e City Group. La compagine rosanero si trova al secondo posto in classifica, con 19 punti fatti e con quattro lunghezze di distacco dal Parma capolista (con due partite in più).

La formazione bianconera nella scorsa sessione estiva di calciomercato ha rinunciato al proprio bomber di riferimento, M'Bala Nzola. L'attuale centravanti della Fiorentina trascinò prima gli aquilotti in A e poi a due salvezze consecutive (prima della retrocessione dell'anno scorso) gonfiando la rete trentacinque volte su 102 match disputati. L'esperienza del calciatore classe '96 è stata rimpiazzata con l'ingaggio di Luca Moro e Francesco Pio Esposito. Entrambi profili giovani, soprattutto il secondo, ma con ampie possibilità di incidere nell'attuale campionato di Serie B.

Lo Spezia - negli ultimi tre match - non ha mai subito più di un gol. Statistica che non sorride al team di Corini che, trova una squadra attrezzata per competere nei piani alti della graduatoria, propositiva ed in salute dopo il cambio di modulo (dal 4-3-3 al 3-5-2) adottato da Alvini lo scorso 26 settembre (da lì zero sconfitte, un solo gol subito e cinque punti fatti).

Diversi gli ostacoli da superare, dunque, per Brunori e compagni che vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato che darebbe morale e continuità ai rosanero. Concentrazione e fame, prerogative imprescindibili che ogni singolo calciatore del Palermo dovrà portare in campo con sé nel Monday Night di Serie B per tornare a casa con tre punti in saccoccia e chissà, con un primato in classifica ancora più alla portata.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.