Palermo, Gds: “Brunori vuole gol al Barbera e podio bomber Serie B. Con lo Spezia…”

Quattordici gol all'attivo con undici marcatori diversi. Uno score invidiabile dotto otto gare disputate, che evidenzia coralità e fluidità dei meccanismi collettivi in seno al Palermo di Eugenio Corini. Mappa delle segnature eterogenea e gol pesanti che hanno fruttato ben diciannove punti ed il secondo posto in classifica ad un'inezia dalla capolista Parma. Roster offensivo che ha fin qui iscritto a referto Di Francesco ed Insigne, andati a segno una volta a testa, Edoardo Soleri che ha timbrato il cartellino al Mapei Stadium nella vittoriosa trasferta contro la Reggiana, Leonardo Mancuso con due acuti ad Ascoli e Modena a suggello di altrettanti blitz esterni. Matteo Brunori, capitano e bomber principe della squadra di Corini, si è fatto attendere ma ha rotto il digiuno con una performance monstre al Penzo di Venezia. Tripletta dell'attaccante italobrasiliano rifilata ai lagunari per un successo pesante e di prestigio contro una diretta concorrente nella corsa al salto di categoria. Tuttavia, l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, sottolinea come sussista ancora un'astinenza non interrotta dal numero nove rosanero. Brunori non segna infatti al Renzo Barbera dallo scorso maggio, quando nell'ultimo atto della regular season della Serie B 2022-2023, griffò il vantaggio del Palermo contro il Brescia. Perla balistica, destro in corsa dal limite all'incrocio dei pali, su assist di Gennaro Tutino. Gol che non fu utile, nonostante il raddoppio dello stesso Tutino su assist di Brunori, per conquistare i tre punti ed accedere ai playoff. Brescia che fu capace di rimontare il doppio svantaggio ed infrangere il sogno rosa di accedere agli spareggi per la promozione in Serie A. Nelle gare interne disputate dal Palermo in questa stagione, contro Feralpisalò, Cosenza e Sudtirol, Brunori non è ancora riuscito a gonfiare la rete avversaria. Stessa sorte per gli altri attaccanti centrali, Soleri e Mancuso, fin qui a segno solo lontano dal Barbera. Nello stadio di casa hanno già gioito gli estremi del tridente offensivo, Di Francesco ed Insigne, al pari di leo Stulac tra i centrocampisti e Aurelio e Ceccaroni per quanto concerne i difensori. Il posticipo di lunedì 23 ottobre contro lo Spezia potrebbe essere occasione ideale per celebrare il primo gol stagionale al Barbera di Matteo Brunori e magari la quarta vittoria consecutiva in campionato, settima nelle ultime otto gare, del Palermo di Eugenio Corini.