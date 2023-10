Abodi: “Stadi? Ci auguriamo ci sia un’accelerazione, anche a Palermo”

La notizia era nell'aria, lo scorso 10 ottobre l'ufficialità: l' Uefa ha assegnato l' Europeo 2032 a Italia e Turchia . L'Esecutivo della confederazione europea, a Nyon , ha votato sì alla candidatura congiunta. Ad annunciarlo è stato il presidente dell' Uefa Aleksander Ceferin . La candidatura originale prevedeva dieci stadi, ovvero quelli di Milano, Verona, Torino, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Cagliari, più uno di riserva, ovvero Palermo , che fa ugualmente parte della documentazione come soluzione che potrebbe essere presa in considerazione in caso di problemi per un’altra sede.

"A Milano e a Roma sono fiducioso che si realizzi almeno un nuovo stadio. Ma ci auguriamo che nei prossimi mesi ci sia un’accelerazione a Bologna, Cagliari, Verona, Parma e Palermo, solo per citare i progetti già in cammino, in alcuni casi da molti, troppi anni. Ma è il sistema professionistico nel suo complesso che deve evolversi", ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro dello Sport, intervistato da MF-Milano Finanza, come riportato da "ParmaLive". "Con l’art. 3 del decreto legislativo 120 del 2023 abbiamo previsto ulteriori semplificazioni dell’iter amministrativo per dare maggiore certezza ai promotori di progetti di sviluppo degli impianti sportivi, a partire proprio dagli stadi, ma è necessaria più collaborazione pubblico-privata".