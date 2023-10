GdS: “Palermo e Spezia, differenza pure nella carta d’identità”. E quanti ex…

"Quando si dice che spesso e volentieri l’esperienza fa la differenza [...] si cerca di capire se per vincere i campionati è importante puntare sull’esperienza e quindi su dei calciatori con una carta d’identità più ingiallita oppure se dare spazio alla vitalità e irrazionalità della gioventù [...] è chiaro che la risposta ideale sarebbe quella dell’equilibrio, [...] ma l’età anagrafica è un aspetto che vari addetti ai lavori tengono molto in considerazione. Quella tra Palermo e Spezia del 23 ottobre, per esempio, è una sorta di sfida spartiacque sotto questo punto di vista", si legge.

Intanto, c'è un trio di ex in organico. Si tratta di Edoardo Soleri, Fabio Lucioni e Pietro Ceccaroni. Per loro - sottolinea il noto quotidiano - la sfida di lunedì prossimo "susciterà sensazioni contrastanti". Tutti e tre, infatti, hanno indossato la maglia dei liguri all'inizio della loro carriera o quasi. E anche per Salvatore Elia sarà una gara "altrettanto affascinante". Undici presenze e tre gol con la maglia rosanero per il classe 1999, prima del grave infortunio rimediato un anno fa esatto che lo ha costretto ai box per l'intera stagione. L'esterno non è stato riscattato questa estate e tornerà per la prima volta da avversario dopo l'addio.