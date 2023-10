Palermo, Gds: “5 gare in 21 giorni, tour de force Corini. Barbera e retrocesse…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia focalizza la sua attenzione sull'ennesimo tour de force che il calendario di Serie B impone al Palermo di Eugenio Corini. Cinque gare in ventuno giorni, un poker di impegni casalinghi inframezzato dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria. Chance propizia per allungare il passo e lanciare l'assalto alla capolista Parma che precede i rosanero in classifica solamente di una lunghezza. Beunori e compagni hanno una partita in meno rispetto ai ducali, la sfida con le rondinelle di Gastaldello che recuperernno l'otto novembre prossimo al Renzo Barbera. Il noto quotidiano regionale snocciola la sequenza degli avversari che il Palermo si troverà di fronte in questo mini ciclo: Spezia e Lecco in casa, Sampdoria a Marassi, Brescia e Cittadella nuovamente al Barbera. Impegni ravvicinati ed a stretto giro di posta che non spaventano Corini, in ragione di una rosa profonda e ricca di opzioni di grandissima qualità in ogni reparto. Il tecnico di Bagnolo Mella ha cambiato formazione iniziale, tra scelte ponderate e forzate indisponibilità bene sette volte su otto. L'ultimo tour de force relativo all'avvio di questa stagione ha portato in dote ben dodici punti in cinque gare. Occhio a spessore e voglia di rivalsa delle formazioni retrocesse come Spezia e Sampdoria, ma anche alla matricola Lecco. Aquilotti di Alvini big designati del torneo, partiti molto male ma in lieve ripresa con quattro punti in due gare nelle ultime uscite. Sampdoria in crisi di gioco e risultati con Pirlo che ancora è alla ricerca del primo successo blucerchiato a Marassi. Lecco che si è appena affidato a Bonazzoli cambiando guida tecnica, Brescia autore di un avvio di campionato sorprendente e con ancora tre match da recuperare. Ritmo playoff anche per il Cittadella di Gorini, che ha già collezionato quattordici punti in classifica. Contro le big retrocesse dalla Serie A, nella scorsa stagione in cadetteria, il Palermo collezionò due vittorie e quattro sconfitte. L'obiettivo è certamente quello di fare meglio in questa annata. Full immersion autunnale col Palermo che misurerà dimensione ed ambizioni giocando quasi sempre al Barbera, con la tifoseria che giocherà come sempre un ruolo centrale con la sua straordinaria passione nel trascinare gli uomini di Corini nella corsa alla promozione in Serie A.