Pigliacelli: “Palermo non è per tutti. Obiettivo Serie A, non molliamo mai”

"Nei periodi in cui le cose non andavano bene, i tifosi sono stati davvero un’arma in più. Il supporto di questa gente è imparagonabile", così il portiere del Palermo Mirko Pigliacelli. Ecco le sue dichiarazioni.

"Palermo non è per tutti, a maggior ragione se giochi portiere, non smetterò mai di ripeterlo. Tutti vorrebbero giocare qui, poi esserci è un’altra cosa", così Mirko Pigliacelli intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Il portiere del Palermo tra aspettative della città e punti di forza della squadra di Corini: "È una piazza calorosa, dove le aspettative sono alte. Nel mio caso però sono solo uno stimolo a fare sempre meglio - afferma l'estremo difensore rosanero - Si respira un’atmosfera importante, già dal primo giorno di ritiro abbiamo capito che eravamo tutti dalla stessa parte e potevamo fare qualcosa di grande. Siamo una squadra che non molla mai, questo è il nostro vero punto di forza. Penso alla partita di Venezia, in cui eravamo in vantaggio e poi abbiamo preso gol allo scadere del primo tempo: non ci siamo abbattuti e abbiamo vinto 3-1"