Palermo, Pigliacelli mai oltre un gol subito: clean sheet e numeri del portiere rosa

Mirko Pigliacelli, portiere del Palermo, non è mai andato oltre il gol subito in quest'inizio di campionato di Serie B. Il Focus sul numero 22 rosanero.

di Anthony Massaro

Incolpevole sulla prodezza balistica di Ciervo che sblocca il match, qualche incertezza in uscita alta, la consueta reattività e personalità tra i pali, poi una serena gestione dell'ordinaria amministrazione e la notevole abilità nella gestione con i piedi del primo possesso. La prestazione di Pigliacelli nel successo interno contro il SudTirol ha raggiunto ancora una volta ampiamente la sufficienza, oltre che ad aver tenuto - ulteriormente - la porta rosanero battuta al massimo una volta nel corso dei novanta minuti.

Si, perché in quest'inizio di campionato, il numero ventidue del club del capoluogo siciliano non è mai andato oltre la rete subita. Clean sheet in casa di Bari e Ascoli, medesimo discorso nel match interno al cospetto della matricola Feralpisalò, battuta tre a zero dalla formazione di Eugenio Corini. Nelle uniche quattro reti incassate, Mirko, contro Reggiana, Venezia e Cosenza, oltre che nella sfida di domenica contro la compagine di Bisoli, non ha mai avuto reali responsabilità.

Leggendo i numeri, l'anno scorso l'ex Trapani e Pescara tra le altre, è intervenuto sul 71,5% delle conclusioni subite. Ben 111 parate su 158 tiri rimediati. Quest'anno la sua percentuale è leggermente più bassa, come il numero di match disputati. Nelle sue sette apparizioni in Serie B (tutte dal 1'), Pigliacelli ha salvato 8 dei 12 pericoli indirizzati verso la sua porta, vale a dire il 66,7%. Con lui in campo si è raggiunto il traguardo di ben cinque successi, un pareggio alla prima al San Nicola e un ko interno, non molto meritato contro il Cosenza, deciso dalla prodezza balistica di Canotto, sulla quale il portiere rosa poteva fare ben poco. La media di gol subiti ogni 90' di Mirko Pigliacelli è drasticamente calata rispetto allo scorso campionato cadetto, con la maglia rosanero. Infatti, dopo questo piccolo filotto di gare, il classe 1993 subisce mediamente 0,57 gol a partita. Che significa molto meno rispetto all'1,27 dell'annata 2022/2023. Da non dimenticare il prezioso e pregiato contributo garantito alla sorgente della fase di costruzione, cavallo di battaglia del portierone di Viale del Fante. 83,7% di passaggi completati in sette partite (215 riusciti su 257).

I complimenti per la solidità fin qui mostrata dal Palermo di Corini in fase di non possesso vanno estesi a tutta la squadra, ma in particolare a Mirko Pigliacelli ed al suo reparto difensivo. Lucioni e Ceccaroni hanno sensibilmente alzato il tasso tecnico e l'asticella dell'esperienza del reparto arretrato. Mateju sta gradualmente trovando convinzione, fiducia e continuità di rendimento, corroborando la sua dimensione tecnico-tattica anche qui a Palermo e i giovani Aurelio e Lund sulla corsia mancina stanno iniziando a dare delle ottime risposte in termini di rendimento ed incisività fornite all'interno del match. Testa probante adesso al Braglia di Modena, dove il Palermo lo scorso anno strappò tre punti fondamentali in un momento complesso della stagione, blindando anche in quella circostanza la porta, tanto per rimanere in tema...

