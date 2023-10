Modena-Palermo, parte vendita biglietti per il match del Braglia: info settore ospiti

Vittoria in rimonta contro il coriaceo Sudtirol di Bisoli e secondo posto in graduatoria consolidato. Il Palermo cresce in compattezza, forma mentis ed autostima, collezionando la sua quinta vittoria nelle ultime sei gare disputate. La compagine di Corini affronterà ora la delicata e probante trasferta di Modena, contro la formazione di Bianco anch'essa protagonista di un ottimo avvio di campionato, nonostante sia reduce da una pesante sconfitta interna contro il Venezia di Paolo Vanoli. Al "Braglia" è presumibile che Brunori e compagni siano sostenuti da un cospicuo numero di tifosi, pronti a sostenere con calore e passione la squadra rosanero come in occasione di ogni match che vede impegnato il Palermo di Eugenio Corini. Di seguito tutte le info pubblicate dal sito ufficiale del club emiliano in merito alle modalità di acquisto dei tagliandi per assistere al match del Braglia dal settore ospiti.