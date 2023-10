Palermo, Gds: “Corini a caccia del poker di vittorie, ma occhio allo Spezia di Alvini”

Il Palermo prova a calare un poker di vittorie consecutive in Serie B che manca da diverse stagioni. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma su questo rilievo statistico, spulciando nella storia recente del club rosanero. In verità un poker la squadra di Corini l'ha già calato in questa stagione, ovvero quello relativo ai successi esterni consecutivi. Reggiana, Ascoli, Venezia e Modena hanno ceduto in sequenza da calendario il passo al Palermo tra le mura amiche. I successi di fila in assoluto sono al massimo arrivati a tre in questo primo scorcio di stagione: dopo aver conquistato l'intera posta in palio contro Reggiana, Feralpisalò ed Ascoli, Brunori e compagni hanno fallito il poker scivolando in casa contro il Cosenza grazie alla prodezza balistica firmata da Canotto nel finale di match. Sconfitta a cui è seguita una pronta reazione da parte di Brunori e compagni, capaci di inanellare altre tre vittorie consecutive di prestigio contro avversari di livello come Venezia, Sudtirol e Modena. Lunedì prossimo, al Renzo Barbera, nuova chance di calare il poker di successi in serie in campionato. Per risalire ad un filotto da dodici punti bisogna far riferimento al Palermo di Baldini che chiude la regular season regolando Taranto e Picerno al Barbera, Monopoli e Bari in trasfedrta, conquistando di slancio il terzo posto che ha fatto da preludio all'esaltante e trionfale cavalcata nei playoff di Lega Pro. A livello di Serie B, oltre ai tre successi consecutivi del campionato scorso, Bari, Ascoli e Reggina, resiste il record dell'ultima promozione in Serie A con Iachini alla guida: sei vittorie consecutive rispettivamente contro Varese (1-2), Avellino (2-0), Trapani (0-1), Reggina (1-0), Latina (1-3) e Novara (0-1) Tredici punti separano attualmente in classifica Palermo e Spezia, ma il match contro i liguri non è affatto da sottovalutare. La rosa a disposizione di Alvini è di primo livello e sono diversi i calciatori che hanno disputato in bianconero lo scorso campionato di Serie A, dopo un avvio di stagione molto complicato lo Spezia ha dato qualche segnale di ripresa, conquistando quattro punti nelle ultime due uscite prima della sosta. Vittoria in trasferta sul campo della Feralpisalò e pari interno contro il Brescia al Picco, per una big in ritardo del torneo cadetto che cercherà al Barbera un risultato di prestigio per provare a risalire la china in classifica.