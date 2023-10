Palermo, Gazzetta dello Sport: “Brunori, meno gol più uomo squadra. Al Barbera…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport," sulle pagine regionali, si sofferma sull'avvio di stagione del bomber e capitano del Palermo, Matteo Brunori. Al mini periodo di astinenza ha fatto da virtuoso contraltare una crescita esponenziale sul piano tattico e del peso specifico nell'economia dello sviluppo delle trame offensive della squadra rosanero. La tripletta perfetta messa a segno a Venezia, come sottolinea l'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna della rosea, ha rotto il digiuno stagionale del numero nove di Corini e lo ha riportato in linea con la media di realizzazioni dello stesso periodo dell'annata precedente. Tuttavia, manca ancora il primo acuto della stagione 2023-2024 al Renzo Barbera e la sfida di lunedì prossimo contro lo Spezia potrebbe costituire occasione propizia per sfatare anche questo tabù. L'ultimo sigillo nello stadio di casa risale all'ultimo atto della regular season del campionato precedente: una perla balistica che sbloccò quella sfida contro il Brescia che avrebbe potuto regalare l'accesso ai playoff alla formazione siciliana. Auspicio che si trasformò ben presto in delusione cocente, con le rondinelle che recuperarono un doppio svantaggio e vanificarono le velleità rosanero. Al netto dell'apetto realizzativo, la maturazione tattica e mentale del calciatore nell'interpretazione del ruolo è evidente. Moto perpetuo nel compartecipare alla tessitura della manovra offensiva, venendo fuori e stanando i centrali difensivi avversari, aprendo spazi e legando il gioco, sponde, imbucate ed assist per i compagni. Abnegazione ed impegno anche in fase di non possesso, emblematica la trasferta vittoriosa di Modena. L'imbucata per il taglio di Di Francesco che ha originato l'espulsione di Oukhadda, l'assist vincente per il raddoppio di Mancuso. Un quasi gol con un diagonale che ha lambito il palo, dopo una protezione della sfera astuta e vigorosa nel duello con Zaro. Il gol al Barbera che si fa attendere non è certo un assillo ma, come sottolinea il noto quotidiano sportivo nazionale è una gioia che manca all'attaccante italobrasiliano, desideroso di gonfiare la rete avversaria e festeggiare sul manto erboso di casa con la propria tifoseria. Anche nel campionato precedente, undici delle diciassette segnature di Brunori erano state realizzate in trasferta. In attesa del risultato di Parma-Como, anticipo della decima giornata del torneo cadetto in programma venerdì 20 ottobre, il Palermo prepara il match contro lo Spezia che potrrebbe anche sancire il sorpasso in vetta sui ducali qualora la compagine di Pecchia non facesse bottino pieno contro i lariani. Brunori insegue anche il podio della classifica dei bomber all-time nella storia del club rosanero. Al terzo posto c'è Ghito Vernazza con cinquantaquattro reti all'atttivo, Brunori ha già raggiunto quota cinquanta ed ha davanti una stagione per conquistare anche questo traguardo.