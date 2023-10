Palermo, Corriere dello Sport: “Gomes o Stulac con lo Spezia? Henderson non si tocca”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla marcia di avvicinamento del Palermo di Corini al match di lunedì 23 ottobre contro lo Spezia. Gara ostica contro la formazione ligure guidata da Alvini, partita e rilento in campionato ma dotata di una rosa di ottimo livello. Match in programma in posticipo che chiuderà il decimo turno del campionato di Serie B e rosanero che torneranno a giocare al Renzo Barbera dopo la vittoriosa trasferta al Braglia di Modena. Corini sorride per i recuperi di Valente e Di Mariano che hanno lavorato in gruppo e verosimilmente faranno entrambi parte della lista dei convocati per il match contro la compagine ligure. Differenziato per Buttaro, sulla via del recupero ma che potrebbe tornare disponibile per la successiva gara casalinga contro il Lecco. Tegola fastidiosa per il tecnico nell'ultimo allenamento della scorsa settimana, con Coulibaly costretto a fermarsi per un risentimento muscolare e che anche ieri alla ripresa si è limitato a cure fisioterapiche. A centrocampo non mancano di certo le opzioni al tecnico di Bagnolo Mella, che però ama ruotare tutti gli elementi a sua disposizione nel reparto. Ogni qualvolta ha inteso fare la partita e detenerare supremazia e dominio del gioco, Corini ha affidato le chiavi della fase di impostazione in zona nevralgica a Leo Stulac. Sloveno alternato a Gomes specie nelle sfide esterne, in relazione e tipologia di partita e caratteristiche dell'avversario. Quando ha ritenuto opportuno puntare maggiormente su intensità, fisicità e dinamismo, per esaltare capacità di filtro, schermatura e pressione sulla sfera, Corini ha schierato Gomes titolare davanti la difesa. Henderson, giocatore totale in entrambe le fasi e in splendida condizione, dovrebbe essere sicuro di partire dall'inizio contro lo Spezia. Idem Segre che garantisce un grande contributo sul piano tattico, della corsa e degli inserimenti. Probabile un ballottaggio tra Stulac e Gomes con il primo favorito, anche se i due hanno anche dimostrato di poter coesistere visto la buona attitudine del gioiello di casa City anche nel ruolo di mezzala. Desplanches e Vasic sono rientrati dagli impegni con le selezioni Under 21 di italia e Serbia, mentre si sttende il ritorno di Lund, protagonista di una prestazione di buon livello nell'intera gara disputata con la nazionale statunitense in amichevole contro il Ghana.