Pallone D'Oro, sette volte Messi : "Bello vincere di nuovo. Lewandowski top" M. ⚽️ Mediagol ⚽️ 29 novembre 2021 - 22:41 29 novembre

"A dire il vero è incredibile tornare qui dopo due anni. Tornare dopo ciò che è successo, tornare qui senza rispondere domande sul contratto, mi ritrovo a Parigi e sono felice di essere qui, dove…