PallonedOro
In seguito ad un infortunio al quadricipite della coscia, Karim Benzema aveva annunciato l'impossibilità di poter prendere parte ai Mondiali di Qatar 2022. Secondo forfait consecutivo per il neo…
Si sta svolgendo adesso il Galà del Pallone D'oro 2022 a Parigi, cerimonia in cui vengono assegnati diversi premi e riconoscimenti a figure che si sono particolarmente distinte nel mondo del calcio…
Giunto alla sua 66esima edizione, questa sera si assegnerà il Pallone d'Oro 2022. Tra poche ore si scoprirà chi sarà il successore di Lionel Messi, premiato nel 2021, ma ad oggi non presente tra i 30…
Dopo la delusione del 2020, Robert Lewandowski torna a parlare del Pallone D'Oro. Nell'anno in cui è esplosa la pandemia, il premio prestigioso di FranceFootball non è stato assegnato, ma il polacco…
"A dire il vero è incredibile tornare qui dopo due anni. Tornare dopo ciò che è successo, tornare qui senza rispondere domande sul contratto, mi ritrovo a Parigi e sono felice di essere qui, dove…
VIDEO Pallone D'Oro, quanta Serie A a Parigi: la classifica completa
“Max sa come si fa, Lippi ci spiega il campionato". "Jorginho sorride, la Supercoppa è del Chelsea". "La nuova Inter, via all'era Dzeko. Già feeling con Inzaghi e c'è l'idea Insigne" Apre così…
Paolo Rossi, il commovente saluto di Diamanti: "Amico e mito, ho iniziato a giocare a calcio grazie a te. Ci mancherai"
Il mondo del calcio è stato sconvolto questa mattina dalla terribile notizia della scomparsa di Paolo Rossi. Il bomber nativo di Prato fu l'artefice della cavalcata trionfale degli Azzurri al Mondiale…
PSG, senti Mourinho: "Impossibile Mbappé vinca il Pallone d'Oro a meno che non accada una cosa"
Nel 2020 non verrà assegnato il Pallone d'Oro. L'emergenza Coronavirus ha fatto sì che France Football decidesse di non assegnare il titolo per la prima volta dal 1956 al fine di "proteggere la…
VIDEO Italia, Cannavaro: "Mio Pallone d'oro? Ecco perché non hanno vinto Totti o Del Piero"
La simpatia di Fabio Cannavaro. Durante una diretta Instagram in compagnia di Hernan Crespo, il Campione del Mondo con la maglia dell'Italia ha ironizzato sulla sua vittoria del Pallone d'oro a…
Juventus, Mendes accende la polemica: "Pallone d'Oro? Se CR7 fosse stato al Real Madrid..."
La polemica di Jorge Mendes. A Torino si è svolto questa sera il Golden Boy, evento durante il quale, ogni anno, viene premiato il miglior Under 21 che gioca nella massima serie di uno dei cinque…
Barcellona, Messi e la Champions League: "Dobbiamo imparare dagli errori passati. Pallone d'Oro? Svelo il mio segreto..."
Parola a Lionel Messi. Dopo aver conquistato il suo sesto Pallone d'Oro, l'attaccante del Barcellona ha parlato ai microfoni della stampa a margine di un evento Adidas, nel corso del quale ha…
Pallone d'Oro, la sorella di CR7 si scaglia contro Van Dijk: "E' un frustrato, mi fa pena. Adesso..."
Dichiarazioni che non sono certamente passate inosservate. Nella giornata di ieri, Cristiano Ronaldo ha deciso di non partecipare alla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2019, presenziando invece…