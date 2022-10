Pallone D’Oro, Manchester City “Club of the year”. Soriano: “Nomina è un orgoglio”

Il Manchester City riceve il premio "Club of the Year"

Si sta svolgendo adesso il Galà del Pallone D'oro 2022 a Parigi, cerimonia in cui vengono assegnati diversi premi e riconoscimenti a figure che si sono particolarmente distinte nel mondo del calcio per l'anno corrente. Tra le nomination anche quella di "Club of the year", palma che si attribuisce alla migliore società decretata dal quotidiano francese l'Equipe.