VIDEO Italia, Cannavaro: “Mio Pallone d’oro? Ecco perché non hanno vinto Totti o Del Piero”

La simpatia di Fabio Cannavaro.

Durante una diretta Instagram in compagnia di Hernan Crespo, il Campione del Mondo con la maglia dell’Italia ha ironizzato sulla sua vittoria del Pallone d’oro a discapito di altre due stelle del calcio nostrano, ossia Francesco Totti ed Alessandro Del Piero. Queste le sue parole: “Ieri i due fenomeni, Del Piero e Totti, scherzavano sul mio Pallone d’Oro. Di quei due, Ale non giocava e Totti non stava in piedi al Mondiale: gli ho detto che se hanno vinto è grazie a me“.