PSG, senti Mourinho: “Impossibile Mbappé vinca il Pallone d’Oro a meno che non accada una cosa”

Nel 2020 non verrà assegnato il Pallone d’Oro.

L’emergenza Coronavirus ha fatto sì che France Football decidesse di non assegnare il titolo per la prima volta dal 1956 al fine di “proteggere la credibilità del premio”. Eppure, qualcuno pensa già ad aggiudicarsi l’ambito trofeo nella prossima annata, soprattutto coloro che sono stati beffati in questa stagione. È il caso di Kylien Mbappé. La stella del Paris Saint-Germain, a causa della sospensione definitiva della Ligue 1, non ha potuto completare il calendario sul campo, dando mostra soltanto in parte, a differenza di diversi contendenti, delle sue qualità. A parlare della possibilità che il francese vinca il prossimo Pallone d’Oro è stato, ai microfoni di DAZN, José Mourinho.

“Un giocatore – dice – non dovrebbe ricevere il Pallone d’Oro se la sua squadra non ha successo. Se dovessi scegliere chi dovrebbe vincere il Pallone d’Oro, darei il premio solo a chi ha realizzato qualcosa con la squadra. Penso che Mbappé non dovrebbe essere visto come un possibile contendente del Pallone d’Oro a meno che il Paris Saint-Germain non vinca la Champions League. Ma questi sono solo i pensieri di un uomo che pensa alla squadra e di un allenatore che ha sempre a cuore la squadra. Credo, ad essere onesti, che Mbappé non stia pensando al Pallone d’Oro e ai suoi trionfi personali, ma solo a raggiungere la vittoria di squadra con il Psg. Penso sia preoccupato di raggiungere una vittoria in Champions League da sommare ai suoi successi“.

