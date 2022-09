Barcellona, Lewandowski: “Pallone d’Oro? Qui più facile vincere rispetto al Bayern”

Dopo la delusione del 2020, Robert Lewandowski torna a parlare del Pallone D'Oro. Nell'anno in cui è esplosa la pandemia, il premio prestigioso di FranceFootball non è stato assegnato, ma il polacco l'avrebbe di gran lunga meritato sugli altri pretendenti. L'attaccante ex Bayern Monaco si è trasferito in blaugrana in estate dopo una trattativa durata per mesi, di seguito le sue dichiarazioni a proposito di una sua possibile vittoria del trofeo per quest'anno: