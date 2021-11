Pallone d’Oro, Lega Pro non ha dubbi: “Messi? Scegliamo Lewandowski… del Messina”

Il post ironico pubblicato sul profilo Twitter ufficiale della Lega Pro, in merito all'assegnazione che avverrà qiuesta sera del prossimo Pallone d'Oro 2021-2022 da parte della rivista calcistica "France Football"

Dopo l'anno di stop causato dalla situazione pandemica mondiale da Coronavirus, torna il trofeo più ambito e sognato da ogni calciatore al Mondo, il "Pallone d'Oro". Questa sera, infatti, avverrà l'assegnazione da parte dell'equipe della rivista francese "France Football" il trofeo di caratura mondiale, destinato al calciatore che meglio si è contraddistinto nel corso dell'anno solare. Attualmente a detenere il maggior numero di premi in bacheca è l'asso ex Barcellona, oggi al PSG, LionelMessi, sei volte vintore del trofeo. Segue invece, a quota cinque, l'attaccante portoghese, ex Juventus, Cristriano Ronaldo, oggi alla sua seconda parentesi con la maglia del Manchester United.