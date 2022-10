Pallone d’oro 2022: i 30 candidati finalisti e dove seguire la cerimonia in tv

Giunto alla sua 66esima edizione, questa sera si assegnerà il Pallone d'Oro 2022. Tra poche ore si scoprirà chi sarà il successore di Lionel Messi, premiato nel 2021, ma ad oggi non presente tra i 30 calciatori in lista. Karim Benzema resta favorito. La cerimonia, in diretta dal Théâtre du Châtelet di Parigi, sarà trasmessa su Sky Sport 24 e sul Canale 20 di Mediaset (inizierà alle 20.45 e collegamento dalle 19.45) e in streaming su NowTv e Mediaset Infinity.