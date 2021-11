Pallone D’Oro, sette volte Messi : “Bello vincere di nuovo. Lewandowski top”

Le parole del fuoriclasse argentino dopo aver vinto il Pallone D'Oro per la settima volta in carriera

Lionel Messi porta a casa il Pallone D'Oro per la settima volta in carriera. Successo importante per l'argentino che sul palco dopo aver battuto in volata il duo Lewandowski-Jorginho che ha provato fino all'ultimo a impensierirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui si è detto molto soddisfatto per il premio ottenuto e carico per la nuova avventura intrapresa quest'anno con la maglia del Psg.