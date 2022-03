Pallone D’Oro, annunciate modifiche al regolamento: ecco cosa cambia, i dettagli

Annunciate quattro modifiche nel regolamento per l'assegnazione del Pallone D'Oro, ecco cosa cambia nell''ambito premio

Primo cambiamento è quello del periodo di riferimento per ciò che concerne le prestazioni del singolo giocatore. Finora veniva tenuto in considerazione l'anno solare, ossia da gennaio a dicembre, adesso invece verranno vagliati trofei e prestazioni relative alla stagione calcistica , ovvero nei mesi che vanno da agosto fino al luglio successivo. Variazione anche per i criteri pratici relativi alle valutazioni, se prima si assegnava maggior peso anche alle vittorie di squadra e i premi vinti con club o nazionale, l'attenzione si è spostata ora sul peso che il singolo giocatore ha avuto nei suddetti trionfi.

Modifiche anche nei sistemi di candidatura e votazione. Per ciò che concerne la tanto attesa lista dei "migliori 30", non verrà più selezionata solamente come di consueto dalle redazione di France Football e l'Equipe: a queste si aggiungeranno altri due elenchi presentati dall'ambasciatore dello stesso Pallone D'Oro, attualmente l'ex Chelsea Didier Drogba, unito a quello dei giurati che l'anno precedente si siano più avvicinati, con le loro previsioni, agli effettivi componenti del podio finale. Ultima ma fondamentale norma che non sarà più la stessa, è quella dei paesi coinvolti nelle votazioni. Non saranno più 170, ovvero tutti, ma solamente i primi 100 del Ranking Fifa.