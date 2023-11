Ternana-Palermo: l’ultima volta al Liberati Lucarelli schiantò Corini. I precedenti

I precedenti tra Ternana e Palermo allo stadio “Libero Liberati". 2 vittorie per i rosanero, 3 i pareggi e 1 la sconfitta per i rosanero

Rosanero che devono rialzarsi dopo un periodo complicato che ha messo sul banco degli imputati la posizione di EugenioCorini. Nelle ultime cinque partite giocate, sono arrivate tre sconfitte, un pareggio e una vittoria nel recupero della seconda giornata contro il Brescia. Obiettivo vincere e racimolare punti per gli umbri penultimi a quota sette punti e bisognosi per alimentare il sogno salvezza. Questo e tanto altro nel posticipo del quattordicesimo turno del campionato di Serie BKT tra la Ternana di Roberto Breda e il Palermo. Il match è in programma domenica 26 novembre, allo stadio "Libero Liberati" alle ore 16:15.

I PRECEDENTI

Ternana e Palermo si affrontano per la ventitreesima volta allo stadio "Libero Liberati". Dalla stagione 2002-2003, ovvero l'annata in cui Maurizio Zamparini ex presidente della compagine rosanero acquistò le quote del club siciliano, gli umbri hanno conquistato i tre punti in campionato soltanto una volta.

TERNANA-PALERMO 0-0 (SERIE B 2002/2003)

Nella stagione che avrebbe preceduto quella del ritorno in Serie A dei rosanero, i siciliani impattarono con uno 0-0 contro la Ternana. La formazione allenata da Sonetti non riuscì a sbloccare il risultato in una sfida povera di gol ed emozioni.

TERNANA-PALERMO 1-1 (SERIE B 2003/2004)

Stagione da ricordare per i tifosi rosanero perché fu quella del ritorno in Serie A dopo oltre trent'anni. Contro la Ternana i ragazzi allenati da Guidolin non riuscirono a portare a casa i tre punti. La sfida terminò 1-1. Toni al 7' portò in vantaggio i rosa con il suo 14esimo centro stagionale. Al 41' gli rispose Zampagna che ristabilì la definitiva parità.

TERNANA-PALERMO 1-2 (SERIE B 2013/2014)

L'annata 13/14 è un'altra di quelle che è dura da dimenticare. A fine stagione si festeggiò la promozione in Serie A, l'ultima fino ad oggi. Nel match contro la Ternana, che fu la 41esima del campionato, i rosanero vinsero anche in quel caso. La formazione di Iachini in avanti schierò Dybala con Belotti. Proprio l'ex centravanti dell'Albinoleffe fu il mattatore del match siglando una doppietta che decise il match tra il 19' e il 30'. Ad accorciare le distanze per il 1-2 finale fu Rispoli che l'anno dopo verrà acquistato proprio dai siciliani.

TERNANA-PALERMO 2-3 (SERIE B 2017/2018)

Prima stagione del ritorno in Serie B del Palermo dopo la retrocessione. La sfida contro la Ternana fu ricca di gol e di emozioni. Il risultato finale disse 2-3. Stellone schierò in avanti La Gumina, centravanti palermitano, autore di una doppietta tra il 23' e il 45'. Al 61' siglo lo 0-3 Gabriele Rolando. Negli ultimi dieci minuti prima Finotto e poi Tremolada accorciarono il risultato senza riuscire ad agguantare il pareggio.

TERNANA-PALERMO 0-0 (SERIE C 2020/2021)

Post fallimento, la stagione agonistica 2020/21 è la prima tra i professionisti per un Palermo FC che al termine di quell'annata non andò oltre il piazzamento playoff. D'altro canto, proprio le Fere erano la schiacciasassi del raggruppamento C e ottennero la promozione in Serie B. Partita tra Ternana e rosanero che si giocò senza pubblico per le restrizioni Covid. Il match terminò 0-0 ma numerose furono le occasioni non sfruttate. Importanti invece le parate di Pelagotti a salvare il Palermo in più di un'occasione.

TERNANA-PALERMO 3-0 (SERIE B 2022/2023)

L'ultimo precedente tra Palermo e Ternana (al Liberati) coincide con l'unica vittoria degli umbri, bravi l'anno scorso a schiantare il Club targato City Group per 3-0. La squadra di Eugenio Corini, ancora in fase di rodaggio, non riuscì a contenere la creatività e le azioni dei rossoverdi che per larghi tratti del match sembrarono gli unici in campo. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa non riuscirono a trovare il vantaggio, ma nella ripresa ne fecero ben tre di gol. Aprì le danze Partipilo al 57'. Poi Palumbo e Moro chiusero definitivamente la pratica con due super gol dalla distanza. Dopo quella sonora sconfitta, i rosanero cambiarono marcia e racimolarono numerosi punti che gli consentirono di mantenere la categoria. Medesimo obiettivo raggiunto dalla banda Lucarelli (esonerato di recente).

