Corini: “Palermo unito. A Terni applicazione e volontà. Le condizioni di Insigne…”

Parola ad Eugenio Corini. Il tecnico rosanero ha tenuto una conferenza stampa in vista della sfida del suo Palermo contro la Ternana

Mediagol ⚽️

In conferenza stampa, mister Eugenio Corini ha presentato la sfida tra la Ternana ed il Palermo che andrà in scena al Liberati domenica alle 16.15. I rosanero, specialmente dopo il ko contro il Cittadella, non possono permettersi di sbagliare questa partita contro la penultima in classifica e sono chiamati a portare a casa l'intera posta in palio per non perde ulteriore terreno verso la zona promozione diretta. Di seguito le dichiarazioni del mister:

"Su cosa abbiamo lavorato? Da un punto di vista del lavoro sono state due settimane impegnative. Da un punto di vista del confronto e degli allenamenti. Dal confronto si possono trarre indicazioni per capire come andare ad orientare il futuro. Ne viene fuori un Palermo che sta affrontando un momento non positivo ma unito e con tanta voglia di esprimere in campo. A Terni vogliamo portare in campo tutto quello che ci siamo detti e tutto quello su cui abbiamo lavorato. Dobbiamo avere equilibrio e voglia di andare oltre. Questo si prepara sotto tanti punti di vista. Oggi dobbiamo dare una risposta, la reazione e le parole devono avere un significato attraverso l'azione. Nella partita dobbiamo essere intensi mentalmente. Dobbiamo fare una partita da squadra, per tante partite questa squadra ha saputo passare oltre alle difficoltà. Qualcosa nelle ultime partite non è andato, dobbiamo riannodare il filo e andare a riprendercelo. Servono applicazione e grande volontà a Terni."

LE CONDIZIONI DI INSIGNE -"Ha avuto un problema alla schiena, il dottore parla di lombalgia. Cercheremo di capire in rifinitura se sarà recuperabile o meno".

SU PIGLIACELLI E IL KO CON IL CITTADELLA-"Spesso cerca di giocare velocemente per uscire in maniera diversa. Nell'ultima partita ha forzato un paio di giocate dove non doveva. Stiamo lavorando su questo, tante volte ci fa uscire bene e ci fa saltare linee di pressione. Il problema con il Cittadella lo abbiamo avuto nell'ultimo terzo di campo. Siamo stati poco qualitativi, la squadra sa uscire dalle pressioni. Abbiamo calciato poco in porta. C'è stato un lavoro, il miglioramento dobbiamo farlo nella lettura. A costo di sbagliare qualcosa dobbiamo prenderci dei rischi. E' importante capire come sviluppare la giocata quando si creano le condizioni. Penso che questa squadra ha un'identità, oggi abbiamo una difficoltà sugli esterni. Io vedo il lavoro, rispetto alle caratteristiche cercherò di valutare i giocatori che ho a disposizione"

