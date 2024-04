Palermo, perché Mignani ha superato Alvini: dati, numeri e filosofie a confronto

La panchina del Palermo ha un nuovo padrone. Dopo l'esonero di Eugenio Corini, arrivato a margine della sconfitta in casa del Pisa (quarto ko nelle ultime cinque), la società targata City Football Group ha deciso di affidare la guida tecnica a Michele Mignani. L'allenatore originario di Genova l'ha spuntata nell'ampio (e rapido) casting avviato dalla dirigenza rosanero per selezionare - inizialmente - un uomo con cui avviare un nuovo progetto e poi - dopo i 'no' di Rino Gattuso e Fabio Grosso (per alcune ore molto vicino al ritorno nel capoluogo siciliano) - una figura che traghettasse la squadra verso il rush finale. Mignani, infatti, si è legato al Palermo fino al prossimo 30 giugno, con opzione di rinnovo per la stagione successiva: il tecnico, infatti, si giocherà una gran bella chance con i playoff ancora da disputare.