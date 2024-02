Palermo, GdS: “Gol di attaccanti manca dal Modena, per la A serviranno anche loro”

Palermo: serve il gol degli attaccanti per la Serie A. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia evidenzia come la prossima partita contro la FeralpiSalò a Piacenza possa essere insidiosa. Quando il gioco si fa duro, in genere, sono gli attaccanti a fare la differenza. Tuttavia, gli attaccanti del Palermo non segnano dalla sfida contro il Modena. Non è un digiuno preoccupante, ma è un dato di fatto che ultimamente i gol sono arrivati da centrocampisti e difensori. Nelle ultime due partite, contro Catanzaro e Bari, nessun attaccante ha segnato. Brunori si è distinto con due salvataggi sulla linea di porta, mentre Di Mariano ha fornito due assist. Contro la FeralpiSalò, però, servirà il contributo degli attaccanti. Sono queste le partite che si decidono da episodi, e gli attaccanti sono i più abili a sfruttarli. In definitiva, servono gol pesanti per la Serie A, e servono soprattutto dagli attaccanti. La squadra ha dimostrato di poter segnare anche senza il contributo degli attaccanti, ma per raggiungere la Serie A servirà il loro apporto. La sfida al cospetto della banda Zaffaroni è un'occasione importante per gli attaccanti per tornare a segnare e dare fiducia alla squadra. Il Palermo ha bisogno di una vittoria per consolidare la sua posizione in classifica e alimentare il sogno della A.