Palermo, Repubblica: “I rosanero detengono il record dei gol di testa. Segre plus”

Il Palermo domina i campionati continentali per numero di gol segnati di testa, con un primato che spetta a Jacopo Segre, autore già di 6 reti in questo modo. L'edizione odierna del quotidiano "La Repubblica" evidenzia come il Palermo, con 15 gol di testa su 40 totali, abbia realizzato il 37,5% delle sue reti sfruttando il gioco aereo. Nessun'altra squadra in Europa ha fatto meglio. L'ex Torino, Chievo Verona e SPAL tra le altre è il vero trascinatore in questo speciale primato, tanto che la società gli ha dedicato una serie di video sui social. Il giocatore è considerato fondamentale e il Palermo sta lavorando per blindarlo con un rinnovo di contratto, vista l'attenzione di alcuni club di Serie A, tra cui la Salernitana, durante la sessione invernale di calciomercato scorsa. Alla base di questo primato ci sono alcune scelte tattiche: il Palermo è la seconda squadra in Serie B per numero di cross effettuati (538), un'arma che sfrutta al meglio le fasce e le palle inattive. Oltre a Segre, anche altri giocatori hanno contribuito al bottino di gol di testa: Ceccaroni, Lucioni, Nedelcearu, Graves e Aurelio. Un confronto con la Serie A evidenzia come il Palermo superi Juventus e Fiorentina, mentre in Europa primeggia su Bayern Monaco, Getafe e Real Madrid. Il Palermo si conferma una squadra solida e propositiva, capace di sfruttare al meglio le sue caratteristiche per ottenere risultati importanti. Il primato nei gol di testa ne è la dimostrazione lampante.