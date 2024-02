Serie B, la classifica del recupero: Parma 1°, è il Palermo ad aver segnato di più

Il Parma, nel dettaglio, ha tre punti in più della coppia Como e Palermo, a quota cinque punti. Ascoli, Bari, Catanzaro, Ternana e Venezia, invece, sono le squadre per cui il recupero non ha portato benefici. Infine, proseguendo con i gol segnati, dopo Palermo e Parma ci sono Como e Sudtirol. In totale sono cinquantatré le reti delle venti squadre del torneo cadetto e quarantacinque i punti conquistati.