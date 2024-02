Ursino: “Palermo acquisti top, ma in Serie A direttamente vanno Parma e Cremonese”

Parola a Giuseppe Ursino . L'ex direttore sportivo del Crotone ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Tmw. Focus sulle favorite per la promozione diretta in Serie A e sulle operazioni più importanti del calciomercato invernale. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

SERIE B- “Mi è piaciuto molto il mercato della Cremonese. Ha fatto acquisti intelligenti come Falletti e Johnsen e poi Marrone che con Stroppa ha sempre fatto bene. Il Palermo ha fatto acquisti importanti come Ranocchia e Diakité. E pure il Como con il colpo Strefezza. La B è un campionato bellissimo. Ma Parma e Cremonese andranno in A direttamente”.

BELOTTI- "Una squadra come la Fiorentina che punta a determinati risultati non può perdere come a Lecce. Gli attaccanti non facevano gol e così è arrivato Belotti: nel modo di giocare di Italiano può fare bene”.