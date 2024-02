Serie B, quote bookmakers: chi va in A? Salgono le chance del Como. Il Palermo…

Chi conquisterà la promozione in Serie A al termine della stagione 2023/2024? Se i bookmakers continuano a concedere i favori del pronostico al Parma (offerto a 1,05), analizzando le quote delle principali agenzie di scommesse sportive, salgono le chance del Como. Soprattutto alla luce dell'arrivo di Gabriel Strefezza alla corte di Fabregas e Roberts nel corso della sessione invernale di calciomercato, con l'ex Lecce che ha già messo la firma sulla vittoria per 1-0 ottenuta dai lariani contro la Ternana che è valsa il sorpasso degli stesso al terzo posto ai danni del Venezia. Nel dettaglio, su Snai la promozione in Serie A del Como si gioca al momento a 2. Seguono Cremonese a 1,50 e Venezia a 1,75.